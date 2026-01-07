Babnet   Latest update 21:13 Tunis

كشفته مواقع التواصل الاجتماعي: الإطاحة بمروّع المواطنين بين المنزه والزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5e9d9a60bb0.31833222_pfeokhginjlqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 20:41
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، اليوم، من الإطاحة بعنصر إجرامي خطير جدًا، محلّ عدة مناشير تفتيش، إثر نصب كمين محكم أسفر عن محاصرته وإيقافه.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فإنّ المشتبه به مختصّ في خلع المنازل وسرقة ما بداخلها من أموال ومصوغ وأغراض ثمينة بعدد من الأحياء، من بينها المنزه والعقبة والزهروني.


وكانت الأبحاث قد انطلقت عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق قيام المتهم بخلع أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي من داخله. وبالتحريات الميدانية والفنية، تم تحديد هويته ومكان تحرّكاته، ليقع القبض عليه في فترة زمنية وجيزة.


وباستكمال إجراءات البحث، تبيّن تورّط المتهم في عدة عمليات سرقة مماثلة، ليتمّ الاحتفاظ به على ذمة القضية، قبل إيداعه السجن بإذن من الجهات القضائية المختصة.
