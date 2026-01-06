Babnet   Latest update 08:44 Tunis

رجّة أرضية متوسّطة بتيبار وإنذار بتقلبات جوية وبرودة وأمطار في أغلب الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f76f0e3a2d84.55558124_gklmfpnioheqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 07:43
      
شهدت معتمدية تيبار من ولاية باجة، مساء أمس، رجّة أرضية بلغت قوّتها 4.3 درجات على سلّم ريشتر، أحسّ بها عدد من المواطنين في ولايات الشمال الغربي، دون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أكّده الأُستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس عامر بحبة.

وأوضح بحبة، خلال تدخّل إذاعي ضمن فقرة Arrière-plan على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذه الهزّة تُصنّف رجّة أرضية متوسّطة، مبيّنًا أنّ الرّجّات عادة ما تتراوح بين الضعيفة والمتوسّطة إلى حدود 5 درجات، بينما يُتحدّث عن زلازل مدمّرة عند تجاوز 6 درجات وما فوق.


وأشار إلى أنّ المركز السطحي للرجّة يقع شمال شرق معتمدية تيبار، في منطقة وسطى بين تيبار وتستور وباجة، وهو ما يفسّر إحساس المواطنين بها في عدّة مناطق من ولاية باجة، مع ورود إفادات عن إحساس خفيف بها في ولايات مجاورة.


وفي سياق متّصل، توقّع الخبير تقلبات جوية ملحوظة بداية من مساء اليوم، نتيجة منخفض جوي يتمركز شمال الجزائر ويتحرّك شرقًا نحو شمال تونس، ما سينجرّ عنه انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار تشمل أغلب مناطق الشمال والوسط، وقد تكون متوسّطة إلى محليًا هامّة في الشمال.

كما رجّح بحبة إمكانية تساقط الثلوج، وإن كانت غير مؤكّدة، خاصة على مرتفعات القصرين وربما بعض المناطق الغربية المرتفعة، مع تأكيده أنّ الاحتمالات تبقى ضعيفة جدًا في مرتفعات جندوبة وعين دراهم.

وختم الخبير بالتأكيد على أنّ الأجواء ستتّسم بالبرودة خلال اليومين القادمين، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة القصوى، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
