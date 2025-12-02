Tetra Pak nomme Haithem Debbiche Directeur Général pour la région Maghreb et Afrique de l’Ouest
Communiqué de Presse - Tetra Pak a annoncé la nomination de Haithem Debbiche au poste de Directeur Général Maghreb et Afrique de l’Ouest. Il succède ainsi à Laurent Rodier et prend la tête d’un périmètre élargi englobant l’ensemble des marchés du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.
Un cadre expérimenté à la tête d’une région stratégique
M. Debbiche, qui dirigeait depuis 2024 la région Afrique de l’Ouest, cumule 21 années d’expérience au sein de Tetra Pak. Diplômé de l’Université Paris-Sorbonne, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein du groupe et joué un rôle central dans le développement des activités ainsi que dans le renforcement des relations avec les partenaires de la région.
Fort de près de deux décennies d’expérience dans le Maghreb, il possède une excellente connaissance des spécificités économiques et industrielles de ce marché.
Une nomination porteuse d’ambitionSe disant « honoré » par cette nomination, Haithem Debbiche a exprimé sa volonté de renforcer les liens avec les partenaires et les équipes du Maghreb, ajoutant que cette région, tout comme l’Afrique de l’Ouest, représente « un marché à fort potentiel ».
Il a précisé que sa priorité sera de poursuivre le développement de solutions alimentaires innovantes et sûres, en s’appuyant sur l’expertise mondiale de Tetra Pak :
« Avec nos clients et nos équipes, nous continuerons à répondre aux besoins actuels des consommateurs et à anticiper les produits du futur. »
