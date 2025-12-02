Tetra Pak nomme Haithem Debbiche Directeur Général pour la région Maghreb et Afrique de l’Ouest

Communiqué de Presse - Tetra Pak a annoncé la nomination de Haithem Debbiche au poste de Directeur Général Maghreb et Afrique de l’Ouest. Il succède ainsi à Laurent Rodier et prend la tête d’un périmètre élargi englobant l’ensemble des marchés du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.



Un cadre expérimenté à la tête d’une région stratégique



Une nomination porteuse d’ambition



« Avec nos clients et nos équipes, nous continuerons à répondre aux besoins actuels des consommateurs et à anticiper les produits du futur. »

Tetra Pak : un acteur mondial de l’innovation alimentaire



propos de Tetra Pak



M. Debbiche, qui dirigeait depuis 2024 la région Afrique de l’Ouest, cumuleau sein de Tetra Pak. Diplômé de l’Université Paris-Sorbonne, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein du groupe et joué un rôle central dans le développement des activités ainsi que dans le renforcement des relations avec les partenaires de la région.Fort de, il possède une excellente connaissance des spécificités économiques et industrielles de ce marché.Se disant « honoré » par cette nomination, Haithem Debbiche a exprimé sa volonté de, ajoutant que cette région, tout comme l’Afrique de l’Ouest, représente « un marché à fort potentiel ».Il a précisé que sa priorité sera de, en s’appuyant sur l’expertise mondiale de Tetra Pak :Depuis plus de 70 ans, Tetra Pak met son expertise au service de ses clients en fournissant des solutions de transformation et de conditionnement des aliments, renforcée par une présence locale garantissant la disponibilité continue des experts et services de l’entreprise.Tetra Pak œuvre pour rendre l’alimentation, grâce à des systèmes de production avancés et à la collaboration avec plus dedans plus de. L’entreprise s’engage à