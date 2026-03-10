رئيس البرلمان الإيراني يسخر من البحرية الأمريكية: "ربما على بلاي ستيشن"

سخر رئيس البرلمان الإيرانيمن البحرية الأمريكية، مشككا في قدرتها علىفي ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.وكتب قاليباف في تدوينة على منصةمساء الثلاثاء:قبل أن يضيف ساخرا:وجاء هذا التعليق بعد تقارير إعلامية تحدثت عنوفي هذا السياق، نقلت شبكةعن مصدر مطلع أن البحرية الأمريكية، وذلك خلافا لما أعلنه وزير الطاقة الأمريكيفي منشور على منصة "إكس" تحدث فيه عن نجاح أول عملية مرافقة.وكان رايت قد كتب في منشور حذفه بعد نحو نصف ساعة:، دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.من جانبه، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيرانيصحة هذه المعلومات، واصفا إياها بأنهابدوره، أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوريأن إيران، مشيرا إلى أن طهران قد تستخدملمواجهة هذه الخطوة.وكان الرئيس الأمريكيقد طرح فكرةالأسبوع الماضي، لكنه قال لاحقا:ومنذتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وهو ما ردت عليه إيران، إضافة إلى إعلانهاوأدى ذلك إلى، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم، إذ تمر عبرهكما أفادت مجموعات تحليل البيانات بأنمنذ إعلان إيران إغلاق الممر البحري ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.