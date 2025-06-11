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غموض يلفّ اختفاء عبد المجيد الحجري في السويد وعائلته تطلق نداء استغاثة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 07:53 قراءة: 1 د, 6 ث
      
استضاف برنامج "الحقائق الأربعة" مساء أمس شقيقة عبد المجيد الحجري، الشاب التونسي المقيم في السويد منذ ديسمبر 2024، والذي فُقدت أخباره في ظروف غامضة منذ يوم الخميس 29 ماي 2025، بحسب ما أكدت عائلته المقيمة في تونس.

ووفق ما نقلته منصة "الكومبس" السويدية، فإن آخر اتصال لعبد المجيد كان مع والده، يوم الخميس 29 ماي في حدود الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، قبل أن تنقطع أخباره نهائيًا.

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وأشار "ماركوس"، زميل عبد المجيد في السكن بمنطقة فيلنغبي (Vällingby)، إلى أنه رآه لآخر مرة مساء الأربعاء، وقد كان في حالة جيدة ومزاج معتدل. وأضاف أنه بعد عودته من الريف ي، لاحظ أن أغراض عبد المجيد الشخصية كانت موضوعة في غير مكانها المعتاد، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

من جهتها، عبّرت العائلة عن قلق بالغ إزاء مصير ابنها، مؤكدة أنها تواصلت مع وزارة الخارجية التونسية، ومع السفارة التونسية في ستوكهولم، والتي أفادت بأنها على اتصال دائم بالسلطات السويدية التي قامت بتمشيط المستشفيات ومراكز الاستقبال، لكن من دون التوصل إلى أي معلومة مؤكدة حتى الآن.

وتوجهت عائلة عبد المجيد بنداء عاجل إلى كل من يمتلك معلومة قد تساعد في العثور عليه، للتواصل المباشر معها أو مع السلطات المعنية.


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