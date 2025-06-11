غموض يلفّ اختفاء عبد المجيد الحجري في السويد وعائلته تطلق نداء استغاثة

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استضاف برنامج "الحقائق الأربعة" مساء أمس شقيقة عبد المجيد الحجري، الشاب التونسي المقيم في السويد منذ ديسمبر 2024، والذي فُقدت أخباره في ظروف غامضة منذ يوم الخميس 29 ماي 2025، بحسب ما أكدت عائلته المقيمة في تونس.



ووفق ما نقلته منصة "الكومبس" السويدية، فإن آخر اتصال لعبد المجيد كان مع والده، يوم الخميس 29 ماي في حدود الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، قبل أن تنقطع أخباره نهائيًا.

