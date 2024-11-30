مخزون السدود في تونس ينخفض إلى ما دون 20%

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صرّح المختص في الشأن الفلاحي، أنيس بن ريانة، بأن مخزون السدود في تونس بلغ مستوىً وصفه بالضعيف جدًا، حيث انخفض إلى 19.6% ، بما يعادل حوالي 460 مليون متر مكعب من المياه. وأوضح خلال مداخلته في برنامج "إكسبراسو ويكاند"، على اذاعة Express FM اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، أن هذه النسبة تُعدّ الأدنى منذ سنوات طويلة.



تفاصيل حول وضع السدود:





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تراجع سنوي: مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي، انخفض المخزون بنحو 59 مليون متر مكعب ، حيث كان يبلغ 518 مليون متر مكعب .



قياس طويل الأمد: المخزون الحالي يقل بنحو 150 مليون متر مكعب عن متوسط الثلاث سنوات الماضية لنفس الفترة.



الإيرادات المائية:

الإيرادات التي دخلت السدود بلغت 34% فقط من المعدلات المعتادة، حيث سُجّل دخول حوالي 101 مليون متر مكعب من المياه، مقارنة بمعدل يبلغ 297 مليون متر مكعب.



التساقطات المطرية:

متوسط الأمطار المسجل خلال هذه الفترة بلغ 82 ملم ، متجاوزًا المعدل الطبيعي البالغ 71 ملم بنسبة 115% . ومع ذلك، توزعت نسب التساقطات بشكل متفاوت:



الشمال الغربي: 73% من المعدلات.

الشمال الشرقي: 96% من المعدلات.





التحديات والمخاوف:

هذا الوضع يعكس تحديات مائية كبيرة تواجه البلاد، ويثير مخاوف بشأن استدامة الموارد المائية، خاصة في ظل استمرار الجفاف وضعف الإيرادات المائية التي قد تؤثر سلبًا على القطاع الفلاحي والاحتياجات اليومية.



مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي، انخفض المخزون بنحو، حيث كان يبلغالمخزون الحالي يقل بنحوعن متوسط الثلاث سنوات الماضية لنفس الفترة.الإيرادات التي دخلت السدود بلغت 34% فقط من المعدلات المعتادة، حيث سُجّل دخول حوالي 101 مليون متر مكعب من المياه، مقارنة بمعدل يبلغ 297 مليون متر مكعب.متوسط الأمطار المسجل خلال هذه الفترة بلغ، متجاوزًا المعدل الطبيعي البالغبنسبة. ومع ذلك، توزعت نسب التساقطات بشكل متفاوت:73% من المعدلات.96% من المعدلات.هذا الوضع يعكس تحديات مائية كبيرة تواجه البلاد، ويثير مخاوف بشأن استدامة الموارد المائية، خاصة في ظل استمرار الجفاف وضعف الإيرادات المائية التي قد تؤثر سلبًا على القطاع الفلاحي والاحتياجات اليومية.