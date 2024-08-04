نسبة امتلاء كافة السدود تبلغ 25,8 بالمائة إلى غاية 2 أوت

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أفاد المرصد الوطني للفلاحة بأن نسبة امتلاء السدود التونسية (الشمال والوسط والوطن القبلي) بلغت 25,8 بالمائة الى حدود 2 أوت 2024 أي بإجمالي 209ر606 مليون متر مكعب.



وكشف المرصد التونسي للمياه من جهة أخرى, عن تلقيه 598 تبليغا من المواطنين، خلال شهر جويلية 2024، بشأن الحق في الحصول على المياه.وأضاف المرصد في معطيات نشرها، السبت، ان التبلغيات شملت 510 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية.



وكشف المرصد التونسي للمياه من جهة أخرى, عن تلقيه 598 تبليغا من المواطنين، خلال شهر جويلية 2024، بشأن الحق في الحصول على المياه.وأضاف المرصد في معطيات نشرها، السبت، ان التبلغيات شملت 510 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية.

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وأشار الى تصدر ولاية سوسة خارطة العطش، وهي آلية يعتمدها المرصد لرصد الاخلالات بشان إمدادات المياه والتفاعل معها، بما يعادل 97 تبليغا تلتها ولاية صفاقس بـ85 تبليغا, في حين ورد من ولاية قفصة 45 تبيلغا ومن ولايتي المنستير ونابل على التوالي 42 و40 تبليغا.



وتلقى المرصد، أيضا، 26 بلاغا من المواطنين تتصل بتحركات احتجاجية للتعبير عن رفض مشاكل المياه ونقصها.