بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه

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توفي اليوم السبت 1 جوان 2024 غرقا بشاطئ سيدي سالم ببنزرت، كهل أصيل ولاية باجة في حين تمكن السباحون المنقذون من إنقاذ طفليه حسب مصدر من الحماية المدنية.



وتفيد وقائع الحادثة ان الهالك وهو أصيل ولاية باجة قدم إلى مدينة بنزرت صحبة افراد عائلته للسباحة ونظرا لحالة الطقس وهيجان البحر جرف التيار المائي ابنيه فحاول انقاذهما لكنه غرق بعد ان شرب كمية كبيرة من مياه البحر.





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ورغم تدخل السباحون المنقذون الذين تمكنوا من إخراجه وإنقاذ طفليه لكنه فارق الحياة بمجرد وصوله المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة.



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