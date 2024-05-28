بطاقة إيداع بالسجن ضد سمير العبدلي من أجل شبهات جرائم إرهابية

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قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس لاذاعة موزاييك إنه بعد ختم الباحث المناب لأعماله وإحالة المظنون فيه سمير العبدلي بحالة احتفاظ على قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد وبعد استنطاق المظنون فيه، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل شبهات جرائم إرهابية ومازال البحث جاريا.