كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يجتمع بممثلي عدد من مؤسسات التمويل

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في إطار سلسلة اللقاءات مع الجهات الفاعلة في منظومة الإستثمار وبهدف البحث في السبل الكفيلة بمزيد دفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، اجتمع كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، يوم الجمعة 01 مارس 2024 بممثلي عدد من مؤسسات التمويل، وذلك لتدارس أهم الإشكاليات والصعوبات التى تعترض المؤسسات الصغري والمتوسطة على مستوى النفاذ إلى التمويل.



وأكد سمير عبد الحفيظ خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو كل من صندوق الودائع والامانات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والبنك التونسي للتضامن، والصندوق التونسي للاستثمار، والشركة التونسية للضمان، والمجلس البنكي والمالي، على أهمية هذه اللقاءات باعتبار اتاحتها الفرصة لتعميق التشاور مع كل الأطراف المتدخلة في دعم الإستثمار الخاص لاسيما منها مؤسسات التمويل التى تعد الشريك الأبرز في عمليات الإستثمار وبعث المشاريع.





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كما أشار كاتب الدولة في هذا السياق، إلى اهمية توفير السبل والأليات الملائمة فى كافة مراحل حياة المؤسسة و على مستوى تسهيل النفاذ إلى التمويل لهذه المؤسسات لاسيما منها الحاملة لمشاريع مبتكرة و المنتصبة بالجهات الداخلية بما يعزز قدراتها على الصمود والتطور .



واكد الحاضرون في هذا الإطار حرص مؤسساتهم على تحسين الخدمات المقدمة وكذلك الإحاطة والمتابعة بما يوفر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اسباب النجاح والديمومة.

