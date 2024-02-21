تقرير اوروبي يكشف ان تونس يتواجد بها أكبر مخزون من البوتوكس المغشوش ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d63a45cdd477.59113931_pfimohelngqjk.jpg width=100 align=left border=0>
كشفت المديرة التنفيذية لمركز شمال جنوب، في مجلس أوروبا بيلار مورالس ان تونس يتواجد بها أكبر مخزون من البوتوكس المغشوش مشيرة الي ان هناك عددا من الاتفاقيات أبرمها المجلس في مجالات متنوعة، بما في ذلك مكافحة تزوير المواد الطبية والأدوية من بينها البوتوكس.
ووفي تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر الاربعاء 21 فيفري ، افادت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة، أنّ البوتوكس المغشوش يمثل تهديدا للصحة العامة حيث يتم تزويره عادة عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة.
ووفي تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر الاربعاء 21 فيفري ، افادت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة، أنّ البوتوكس المغشوش يمثل تهديدا للصحة العامة حيث يتم تزويره عادة عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282632