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الدورة الثالثة للصالون الوطني للخدمات العقاريّة والتمويل البنكي: عروض متنوعة وخدمات سكنية جديدة

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 13:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تحت إشراف سارّة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان ينتظم الصالون الوطني للخدمات العقاريّة والتمويل البنكي " بيتي اكسبو 2024" في دورته الثالثة أيام 22 – 23 – 24 فيفري 2024 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، شارع محمد الخامس.


وتمثّل هذه الدورة فرصة فعّالة لقطاع الخدمات العقاريّة الذي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوّعة من المشاريع والخدمات السكنيّة الجديدة والخبرات في المجال...
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وستشارك وزارة التجهيز والإسكان في الصالون من خلال جناح لتقديم الخدمات والبرامج ذات العلاقة ببرامج السكن الاجتماعي في تونس، كما تنتظم على هامش انعقاد الصالون ورشات عمل حواريّة حول برامج السكن الاجتماعي (منظومة فوبرولوس) والقروض والتسهيلات الماليّة للسكن و ورشات حول العقارات الذكيّة.


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