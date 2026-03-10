قفصة: تنظيم المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15 أيام 26و27و28 من مارس الجاري

تلتئم فعاليات المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند بمعتمدية السند من ولاية قفصة في دورته 15، أيام 26 و27 و28 مارس من الشهر الجاري وفق ما أكده مدير المهرجان محمد ناصري لوكالة تونس افريقيا للانباءوأضاف محمد ناصري في تصريح لصحفي وات، أن هذه الدورة من المهرجان ستكون استثنائية من حيث البرمجة التي سيتم ضبطها حيث ستجمع بين العروض الفرجوية والتنشيطية وورشات موجهة للأطفال وألعاب شعبية إضافة إلى تقديم معارض للاكلات الشعبية والاطباق البربرية ومسابقات في الطهي والحرف اليدوية المحلية من أزياء ومنسوجات جهوية ومحلية ومن ولايات اخرى، مشير إلى أنه ستكون كذلك هناك مشاركات لمعارض دولية من الجزائر و ليبيا هذه السنة.ويتضمن البرنامج كذلك برمجة عروض موسيقية وطنية لفنانين تونسيين مع عرض موسيقي دولي إضافة إلى عروض فلكلورية تنشيطية قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان.وأوضح ناصري ان المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي والطبيعي بمنطقة السند الجبل وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مع اضفاء حركية اقتصادية تجارية واقتصادية بالمنطقة.يذكر أن جلسة عمل عقدت أمس الإثنين بمقر ولاية قفصة بإشراف والي الجهة سليم فروجة خصصت لضبط الاستعدادت الخاصة بالمهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند وتطرقت للعراقيل والإشكاليات التي تواجهها الهيئة المديرة قصد تجاوزها وإنجاح هذه الدورة.