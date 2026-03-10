Babnet   Latest update 22:55 Tunis

قفصة: تنظيم المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15 أيام 26و27و28 من مارس الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b07dfdb15d59.74509580_igeqjkpnhmlof.jpg>
Photo archives
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 21:52
      
تلتئم فعاليات المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند بمعتمدية السند من ولاية قفصة في دورته 15، أيام 26 و27 و28 مارس من الشهر الجاري وفق ما أكده مدير المهرجان محمد ناصري لوكالة تونس افريقيا للانباء
وأضاف محمد ناصري في تصريح لصحفي وات، أن هذه الدورة من المهرجان ستكون استثنائية من حيث البرمجة التي سيتم ضبطها حيث ستجمع بين العروض الفرجوية والتنشيطية وورشات موجهة للأطفال وألعاب شعبية إضافة إلى تقديم معارض للاكلات الشعبية والاطباق البربرية ومسابقات في الطهي والحرف اليدوية المحلية من أزياء ومنسوجات جهوية ومحلية ومن ولايات اخرى، مشير إلى أنه ستكون كذلك هناك مشاركات لمعارض دولية من الجزائر و ليبيا هذه  السنة.


ويتضمن البرنامج كذلك برمجة عروض موسيقية وطنية لفنانين تونسيين مع عرض موسيقي دولي إضافة إلى عروض فلكلورية تنشيطية قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان.

وأوضح ناصري ان  المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي والطبيعي بمنطقة السند الجبل وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مع اضفاء حركية اقتصادية تجارية واقتصادية بالمنطقة.

يذكر أن جلسة عمل عقدت أمس الإثنين بمقر ولاية قفصة بإشراف والي الجهة سليم فروجة خصصت لضبط الاستعدادت  الخاصة بالمهرجان  الدولي للمغاور الجبلية بالسند وتطرقت للعراقيل والإشكاليات  التي تواجهها الهيئة المديرة  قصد  تجاوزها وإنجاح هذه الدورة.
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
