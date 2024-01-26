إقامة بستان وإقامة كوستا في فندق الماريوت تونس

بلاغ صحفي - تدعوكم شركة كحلون العقارية بكل ترحاب لحضور تظاهرتها والتعرف على إقامتها بستان في الحمامات وكوستا في سوسة، الذي سيقام في نزل الماريوت تونس المركز العمراني الشمالي، يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024
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استفيدوا من هذا اليوم الخاص لاكتشاف شققنا العصرية، ولقاء فريقنا التجاري الذين سيجيبون على جميع استفساراتكم.
استفيدوا من هذا اليوم الخاص لاكتشاف شققنا العصرية، ولقاء فريقنا التجاري الذين سيجيبون على جميع استفساراتكم.
يمكنكم حجز شقتكم على ضفاف البحر على عين المكان والاستمتاع بالبحر كل يوم والاستفادة بهدايا متنوعة.
سواء كنتم تفكرون في العيش هناك أو قضاء عطلاتكم أو عطلات نهاية الأسبوع، أو حتى الاستثمار، ستجدون الخيار بين مشروعينا
اقامة بستان: على بعد خطوات قليلة من شاطئ الحمامات الرائع تتميز اقامة بستان ببدء تسويق المرحلة الثالثة بكل فخر، والتي تقع على بعد خطوات قليلة من شاطئ الحمامات. استفيدوا من فرصة الانتقال في أقرب وقت ممكن،
اقامة كوستا: على الواجهة البحرية في شط مريم، سوسة
تقدم اقامة كوستا فرصة فريدة للعيش على الواجهة البحرية في شط مريم، على بعد دقائق من ميناء القنطاوي. يمكنكم اختيار شقة احلامكم من نوع صالة وغرفة أو صالة وغرفتين ومشاهدة البحر من شرفتكم يوميًا!
اقامة بستان وكوستا يقدمان لكم تصميمًا استثنائيًا مزودًا بأحدث التقنيات المنزلية!
لتأكيد حضوركم، يرجى ملء استمارة التسجيل [انقر هنا ]
تاريخ التظاهرة : 30 جانفي 2024.
المكان: نزل الماريوت تونس ،مركز العمراني الشمالي.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا على
الهاتف:
(+216) 70 258 805 // (+216) 70 258 800
أو زيارة موقعنا: www.kahimm.com
استفيدوا من هذه الفرصة الفريدة لبداية رائعة للعام الجديد واحجزوا شقة احلامكم في إحدى مشاريعنا الجميلة والحديثة في الحمامات أو في سوسة.
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