إقامة بستان وإقامة كوستا في فندق الماريوت تونس

بلاغ صحفي -

تدعوكم شركة كحلون العقارية بكل ترحاب لحضور تظاهرتها والتعرف على إقامتها بستان في الحمامات وكوستا في سوسة، الذي سيقام في نزل الماريوت تونس المركز العمراني الشمالي، يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024استفيدوا من هذا اليوم الخاص لاكتشاف شققنا العصرية، ولقاء فريقنا التجاري الذين سيجيبون على جميع استفساراتكم.