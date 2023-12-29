Babnet

الشكندالي: '2024 ستكون سنة صعبة بامتياز..'

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 21:53 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 إن 2024 ستكون سنة صعبة بامتياز على مستوى تسديد الديون الداخلية والخارجية بعد سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة على مستوى الواردات في 2023 .

وأوضح في هذا الإطار '' المبلغ ضخم وفي حدود 24.7 مليار دينار منها 12.3 مليار دولار استخلاص ديون خارجية.. في المقابل الرؤية غير واضحة..''


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279578


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 22:13 Tunis
All Radio in One    
*.*.*