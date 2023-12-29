الشكندالي: '2024 ستكون سنة صعبة بامتياز..'

قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 إن 2024 ستكون سنة صعبة بامتياز على مستوى تسديد الديون الداخلية والخارجية بعد سياسة التقشف التي انتهجتها الدولة على مستوى الواردات في 2023 .وأوضح في هذا الإطار '' المبلغ ضخم وفي حدود 24.7 مليار دينار منها 12.3 مليار دولار استخلاص ديون خارجية.. في المقابل الرؤية غير واضحة..''