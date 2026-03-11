طهران تعتزم شن هجمات على المراكز المالية الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم المقر المركزي للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء" أن طهران ستشن هجمات على المراكز المالية الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، رداً على استهداف بنك إيراني.وقال المتحدث، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: "الليلة الماضية، هاجم الجيش الإرهابي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أحد البنوك في البلاد، وذلك بعد فشل تحقيق الأهداف العسكرية،. وبهذا العمل غير القانوني، فتح العدو الطريق أمامنا لمهاجمة المراكز الاقتصادية والبنوك المملوكة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة".