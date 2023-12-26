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البرلمان: جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 10:56 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انطلقت صباح اليوم اشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير الصحة والوفد المرافق له ويتضمن جدول الاعمال النظر في :
1- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 2023/54.
2- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 2023/39.

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