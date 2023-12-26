البرلمان: جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين

انطلقت صباح اليوم اشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير الصحة والوفد المرافق له ويتضمن جدول الاعمال النظر في :
1- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 2023/54.
2- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 2023/39.
1- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 2023/54.
2- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 2023/39.
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