مخزون السدود ضعيف جدا ونسبة الامتلاء أقل من 26%

الدعوة إلى تمديد مفعول المقرر الصادر عن وزير الفلاحة إلى نهاية السنة

يعد مخزون السدود التونسية ضعيفا جدا في الوقت الحالي حيث لا يتجاوز 600 مليون متر مكعب وبنسبة امتلاء لا تتعدى 25.9 بالمائة، مقارنة بـ 754 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب إفادة المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة.وأضاف بن ريانة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو ويكاند على اذاعة Express FM، أن سد سيدي سالم أكبر سدود البلاد التونسية لا يحتوي إلا على 175 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة لا تزيد عن 30 بالمائة، في حين يحتوي سد سيدي البراق على 80 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تعادل حوالي 27.9 بالمائة.