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مخزون السدود ضعيف جدا ونسبة الامتلاء أقل من 26%

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 09:55 قراءة: 1 د, 8 ث
      
يعد مخزون السدود التونسية ضعيفا جدا في الوقت الحالي حيث لا يتجاوز 600 مليون متر مكعب وبنسبة امتلاء لا تتعدى 25.9 بالمائة، مقارنة بـ 754 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب إفادة المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة.
وأضاف بن ريانة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو ويكاند على اذاعة Express FM، أن سد سيدي سالم أكبر سدود البلاد التونسية لا يحتوي إلا على 175 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة لا تزيد عن 30 بالمائة، في حين يحتوي سد سيدي البراق على 80 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تعادل حوالي 27.9 بالمائة.
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الدعوة إلى تمديد مفعول المقرر الصادر عن وزير الفلاحة إلى نهاية السنة
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واعتبر أن إيرادات الموسم الحالي، لم تتجاوز 8 مليون متر مكعب منذ بداية الموسم في 1 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 77 مليون متر مكعب كمعدّل بالنسبة لهذه الفترة من الموسم.

ودعا بن ريانة إلى ضرورة المحافظة على المخزون المتوفر من المياه وترشيد الاستهلاك، خاصة وأن المقرر الصادر عن وزير الفلاحة المتعلق بجملة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه ومن بينها نظام الحصص، ينتهي مفعوله اليوم، مطالبا بضرورة تمديد مفعول هذا المقرر إلى حدود نهاية السنة في ظل الوضعية المائية الصعبة والمعقدة وضعف الإيرادات.




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