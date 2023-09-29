نسبة امتلاء السدود بالوطن القبلي لا تتعدى 7 بالمائة (رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل بوزلفة)

قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل بوزلفة، وعضو المجلس المركزي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، إن نسبة امتلاء السدود بالوطن القبلي لا تتعدى 7 بالمائة في حين أنها لا تتجاوز 26 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن مياه الامطار التي هطلت خلال شهري ماي وجوان الفارطين استهلكت بين مياه ري وشرب.

وأضاف، المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن القطاع الفلاحي يعاني عديد الإشكاليات بسبب شح السدود وندرة التساقطات وبالخصوص في قطاع الخضروات والأشجار المثمرة، ما يؤكد أن الوضع المائي أصبح حرجا، لافتا الى ان تحسن الوضع الحالي الذي يشهد نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة يبقى مرتبطا بنزول الامطار بشكل كاف خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنّ عدم الاستعداد لمجابهة هذه التغيرات المناخية رغم المؤشرات التي تدل على ذلك ومنها عدم انتظامية التساقطات ونقص المياه في السدود عمّق من هذا الاشكال، مبينا ان السنوات العشر الأخيرة لم تشهد استثمارات ومشاريع في قطاع المياه حيث أن طاقة استيعاب السدود على المستوى الوطني تقدر بحوالي 2 مليارات و200 متر مكعب في حين أن عديد الدول استعدت للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال إيجاد آليات وسياسات فلاحية جديدة.

وأشار حمادة إلى ضرورة إحداث سدود جديدة بطاقة استيعاب أكبر، بالإضافة إلى تقنين الآبار غير المرخصة أو العشوائية والتي تخضع لقوانين لم يتم تحيينها منذ عقود باعتبار أهميتها في إنقاذ القطاع الفلاحي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الجفاف، داعيا إلى تمكين الفلاحين من رخص لحفر الآبار وتحيين القوانين الخاصة بهذه الآبار لتتماشى مع الوضع الراهن الذي تفرضه التغيرات المناخية.



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واكد في هذا السياق، على أهمية هذه الآبار باعتبار ان الفلاحين الذين لديهم موارد مائية خاصة الآبار العميقة تمكنوا من مواصلة نشاطهم الفلاحي وتوفير المنتوجات الفلاحية في السوق خلال الفترة الأخيرة.

وبخصوص انطلاق الاستعداد لموسم الزارعات الكبرى، بيّن حمادة أن وزارة الفلاحة تعمل بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على إنتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم، مشيرا إلى أهمية توفير خطوط تمويل من خلال البنك التونسي للتضامن من أجل تمكين الفلاحين الصغار من قروض لتحفيزهم على إنتاج الحبوب في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية نابل تضمّ 4 سدود وهي سد بزيغ بمعتمدية منزل بوزلفة بطاقة استيعاب تقدر بـ5 ملايين متر مكعب، وسد وادي شيبة بمعتمدية قربة بطاقة استيعاب 3،8 ملايين متر مكعّب، ووسد لبنة بمعتمدية الميدة بطاقة استيعاب 25 مليون متر مكعب، وسد العبيد بمعتمدية تاكلسة بطاقة استيعاب 9،6 ملايين متر مكعب.