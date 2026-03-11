Babnet   Latest update 22:03 Tunis

تحذير من هجمات إيرانية محتملة على الساحل الغربي الأمريكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1cfc7bce8d9.08630943_kihlqmfjognep.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 21:55
      
كشفت شبكة "ABC News" عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر أقسام الشرطة في ولاية كاليفورنيا من احتمال قيام إيران بهجمات بمسيرات تستهدف الساحل الغربي الأمريكي.



وبحسب المعلومات الواردة، يأتي هذا التحذير في سياق التقييمات الأمنية الأمريكية لاحتمال قيام طهران بالرد على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد أهداف مرتبطة بإيران في المنطقة.

وذكرت الشبكة أن التحذير الأمريكي يشير إلى أن إيران قد تسعى لاستخدام طائرات بدون طيار لاستهداف مواقع على الساحل الغربي، دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة الأهداف المحتملة أو التوقيت المتوقع لأي هجوم.


فيما لم يصدر مكتب التحقيقات الاتحادي أي تعليق رسمي فوري على هذه التقارير، كما لم تعلق السلطات الإيرانية على هذه الأنباء حتى اللحظة.

وتقوم أجهزة الاستخبارات الأمريكية بإرسال نشرات دورية إلى أجهزة إنفاذ القانون في عموم البلاد احترازا من أي هجمات محتملة، بغرض تبادل المعلومات حول أي تهديدات لضمان تطبيق الممارسات الكفيلة بحماية الجمهور.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية الضربات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الجانبين.
.

الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
