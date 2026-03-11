Babnet   Latest update 23:28 Tunis

"بلومبرغ": إيران تشترط تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار الهجوم لوقف إطلاق النار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1e8077e47c0.78271543_iegpofjhqlknm.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 23:08
      
أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن إيران طرحت 3 شروط لوقف إطلاق النار عبر الوسطاء في المنطقة، أهمها تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار العدوان عليها.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لـ "بلومبرغ"، يوم الأربعاء، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة أن تضمن عدم استئناف الضربات من جانبها ومن جانب إسرائيل.


وأضاف المسؤولون أن إيران قلقة خصوصا إزاء احتمال شن إسرائيل هجمات عليها بعد انتهاء الحرب الحالية.


وأشار المسؤولون إلى أن هذا الشرط تم طرحه أثناء الاتصالات عبر قنوات الوسطاء التي تشمل دولا في أوروبا والشرق الأوسط.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن في وقت سابق، يوم الأربعاء، أن الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب تضم "الاعتراف بحقوق إيران المشروعة" ودفع تعويضات وضمانات "عدم تكرار العدوان".
