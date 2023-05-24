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محمد بن عمار: المعينة المنزلية عملتلي سحر خاطر تغير مني وما تحبش تشوفني فرحان!؟

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خصصت الثلاثاء 23 ماي، الاعلامية ميساء باديس احدى فقرات برنامجها على قناة تونسنا للحديث عن الشعوذة والسحر وكان من بين ضيوفها شريفة المغربية التي تقدم نفسها كحكيمة روحانية.
وخلال هذه الفقرة اكد كرونيكور البرنامج المثير للجدل محمد بن عمار انه تعرض للسحر من طرف معينة منزلية مضيفا بأنها وضعت له السحر بسبب الغيرة منه وحتى لا يكون سعيدا في حياته حسب تصريحه.
وخلفت تصريحات بن عمار عديد التعليقات الساخرة وقال بعض النشطاء " يبدو ان السحر أعطى مفعوله" فيما انتقد بعض النشطاء ما وصفوه باعلام التفاهة وقلة الحياء حسب وصفهم.


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