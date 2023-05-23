رياض جعيدان: الحكومة قدّمت مشروع قانون للبرلمان يتعلّق باستقلالية البنك المركزي



من أهم الإصلاحات الكُبرى هو إصلاح منظومة الجباية





هناك مُقترحات بتشريك البرلمان في صياغة قانون المالية

وشدد جعيدان في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء، على اهمية مراجعة القانون المنظم لعمل البنك المركزي واستقلاليته، خاصة وان التجربة اثبتت فشل ما تم تشريعه خلال السنوات الاخيرة، حسب تعبيره.ونوّه جعيدان باراء الخبراء الذين اكدوا وجود اشكالية في استقلالية البنك المركزي وعلاقته بالبنوك ، داعيا النواب الى الى الانفتاح على الخبراء والاخذ بارائهم.وشدد رياض جعيدان انه يجب ان تكون هذه الاصلاحات وطنية وغير مملات من الداخل، ومن اهم هذه الاصلاحات هو اصلاح منظومة الجباية.واضاف جعيدان ان البرلمان سيدخل في مرحلة اصلاح شامل للمنظومة التشريعية.وتابع جعيدان ان اضلاح نظام الجباية يجب ان يرتكز على تخفيف العبء وتحقيق العدالة الجبائية، من خلال منظومة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.وشدد رياض جعيدان ان عهد تفرُّد الحكومة بصياغة قانون المالية ثم تقديمه جاهزا للبرلمان للمصادقة عليه، قد انتهى.واكد جعيدان، وجود مقترحات صلب البرلمان بتشريك لجنة المالية في صياغة قانون المالية.ويرى جعيدان ان دور البرلمان هو دور تعديلي بالاساس، وان علاقته بالحكومة يجب ان تكون علاقة افقية لا عمودية، حسب تعبيره.