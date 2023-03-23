قناة الحوار التونسي تكشف عن برمجتها الرمضانية

كشفت قناة الحوار التونسي عن برمجتها الرمضانية والتي ستكون متنوعة بين البرامج الترفيهية والدينية والأعمال الكوميدية.



وتراهن قناة الحوار التونسي في هذا الموسم الرمضاني على مسلسل فلوجة لسوسن الجمني بمشاركة العديد من الأسماء المعروفة والاخرى الجديدة التي ستكون مفاجاة رمضان.



وتبث قناة الحوار التونسي يوميا قبل الإفطار برامج الطبخ مالا شاف وبنة رمضان ثم الفقرة الدينية مع الشيخ مشفر وبعد الآذان والابتهالات يكون الموعد مع الكاميرا الخفية ومسلسل فلوجة.



وتتواصل برامج القناة في السهرة حيث يكون الموعد يومي السبت والاربعاء مع برنامج فكرة سامي الفهري للهادي زعيم والحقائق الاربع لحمزة البلومي كل يوم أحد ويومي الإثنين والخميس يكون الموعد مع برنامج jdt لأمين ڨارة ويوم الثلاثاء راف ماڨ مع رفيق بوشناق ويوم الجمعة يكون الموعد مع أنت والموجيرة لنضال السعدي.



وللاطفال نصيب في البرمجة الرمضانية لقناة الحوار التونسي من خلال برنامج مالا كيدز يوم الأحد كما يتواصل بث البرنامج التسويقي ميركادو.



