نجيب الدزيري لحمة الهمامي " جماعة النهضة أباحوا دمك وسحلك فلا تدافع عنهم"

طالب الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بعدم الدفاع عن حركة النهضة مضيفا " كيف تدافع عن من طالب بسحلك وأباح دمك".وأضاف " كيف يمكن ان نطلب الحرية للمناهضين لقيم الحرية والمدافعين عن التطرف".وتابع نجي الدزيري " اعتقد ان ما يطرحه حمة الهمامي مخالف تماما للفكر اليساري الحقيقي"وكان عدد من المتظاهرين رفعوا يوم السبت الماضي شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح".. فردّ عليهم حمة الهمامي بقوله: "موش وقتو.. موش وقتو..