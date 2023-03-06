نجيب الدزيري لحمة الهمامي " جماعة النهضة أباحوا دمك وسحلك فلا تدافع عنهم"

نجيب الدزيري لحمة الهمامي " جماعة النهضة أباحوا دمك وسحلك فلا تدافع عنهم"

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 15:48 قراءة: 0 د, 30 ث
      
طالب الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بعدم الدفاع عن حركة النهضة مضيفا " كيف تدافع عن من طالب بسحلك وأباح دمك".
وأضاف " كيف يمكن ان نطلب الحرية للمناهضين لقيم الحرية والمدافعين عن التطرف".
وتابع نجي الدزيري " اعتقد ان ما يطرحه حمة الهمامي مخالف تماما للفكر اليساري الحقيقي"
وكان عدد من المتظاهرين رفعوا يوم السبت الماضي شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح".. فردّ عليهم حمة الهمامي بقوله: "موش وقتو.. موش وقتو..


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 262785

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2023 à 16h 28m |           
ولع يا دزيري النار
وإن لم تحترق فستنخنق بالدخان
هذه مهنة السفلة والاغبياء

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2023 à 16h 11m |           
الله يحسن الحال و يحبس علينا الهبال



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