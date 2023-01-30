فاطمة المسدي تفوز بمقعد في البرلمان القادم وتحتفل بأغنية يا حمامة طارت

نجحت الناشطة السياسية والنائية السابقة فاطمة المسدي بالفوز بمقعد في البرلمان بعد ما اظهرت النتائج فوزها في دائرة صفاقس الجنوبية على منافسها يوسف العوي.



واحتفالا بفوزها في الانتخابات نشرت فاطمة المسدي صورة لها في صفحتها الرسمية على الفايسبوك وهي ترفع شارة النصر وعلقت على صورتها قائلة " وأخيرا يا حمامة طارت" وذلك في اشارة على الارجح الي ان ما تعتبره برلمان النهضة أصبح رسميا من الماضي.





