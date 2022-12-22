تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس الى 96 يوم توريد

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس الى 96 يوم توريد

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 08:01 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس بتاريخ يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، الى 96 يوم توريد بعد أن كان في نفس اليوم من سنة 2021، 128 يوم توريد.

وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، 21766 مليون دينار، وفق ما أورده البنك المركزي التونسي ،فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 13383 مليون دينار بتاريخ أمس 20 ديسمبر.

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