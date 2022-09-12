المحرس: فوضى عارمة واكتظاظ في محطة سيارات الأجرة وتشكيات بالجملة

باب نات - شهدت محطة سيارات الأجرة بمدينة المحرس صباح اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، اكتظاظا كبيرا وفوضى عارمة وذلك بسبب توافد عدد هام من المسافرين وعدم تدعيم وسائل النقل خلال العودة المدرسية والجامعية.





وأعرب عدد من المسافرين في تصريحات متطابقة عن تذمّرهم واستيائهم من تواصل غياب المسؤولين وعدم توفّر تنظيم وتوفير رحلات إضافية المتجهة نحو صفاقس، مؤكّدين تكرّر هذه الوضعيّة في عديد من المناسبات، وكما أكّد عدد اخر من الطلبة تعطل مصالحهم بسبب نقص سيارات الأجرة.من جانبه، أوضح احد صاحب سيارة أجرة، أن عدم توفّر وسائل النقل من سيارات "اللواج ذات الخط الأزرق " يعود أساسا إلى الاقبال الكبير في مثل هذه المناسبات ممّا يحتم على المسافر الانتظار وقتا طويلا الى حين عودة عدد من السيارات الى المحطة لتأمين الرحلات، وفق قوله.وائل الرميلي