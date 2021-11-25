القضاء العسكري يقرر اخلاء سبيل عامر عياد والابقاء عليه وعلى عبد اللطيف العلوي بحالة سراح

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 15:56قراءة: 0 د, 31 ث
      
مثل اليوم الخميس 25 نوفمبر، القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي بحالة سراح فيما مثل الاعلامي عامر عياد بحالة ايداع أمام القضاء العسكري وذلك في قضية "قصيدة أحمد مطر".

وبعد مرافعات اعضاء هيئة الدفاع وطلب النيابة العمومية اصدار بطاقتي ايداع ضد عامر عياد وعبد اللطيف العلوي قرر القضاء العسكري الابقاء عليهما في حالة سراح وتأجيل القضية الي 20 جانفي.

يذكر ان الجلسة انعقدت اثر تقدم هيئة الدفاع بطلب للافراج عن عامر عياد الذي لا يزال موقوفا على ذمة القضية والذي يعاني من بعض المشاكل الصحية.

تجدر الاشار الي ان الجلسة صاحبها تحرك احتجاجي امام المحكمة العسكرية للتعبير عن رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236796

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 25 Novembre 2021 à 16h 31m |           
الحمد لله وإن شاء الله السراح للآخرين عن قريب يسقط الانقلاب



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