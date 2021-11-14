سميرة الشواشي: المحتجون سيدخلون في اعتصام إلى حين رفع الحواجز الأمنية

نددت القيادية في حزب قلب تونس والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته سميرة الشواشي، في تصريح لاذاعة موزاييك لمواكبة تجمع احتجاجي لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، بما اعتبرته تعمد السلطة الحاكمة التضييق على المحتجين ومنع التظاهر الداعم لعودة الشرعية للبرلمان، معلنةً أن المحتجين سيدخلون في اعتصام بشارع 20 مارس بباردو الى حين رفع الحواجز الامنية والوصول الى ساحة باردو قبالة البرلمان.



من جانبه، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب " جوهر بن مبارك لموزاييك إن السلطة اوقفت وسائل النقل بالطرقات والطرقات السيارة لمنع وصول المحتحين الى ساحة باردو معلنا انهم لن يبرحوا شارع 20 مارس قرب البرلمان الى حين فتح الطرقات ورفع الحواجز الامنية التي وضعت في الشوارع المحيطة بمقر البرلمان بباردو.



وندد بن مبارك بما وصفه بعدم شجاعة السلطة ووزارة الداخلية بالخصوص مؤكدا ان المبادرة قدمت اعلاما للسلطات بتنظيم وقفة اليوم ولم تعلمهم الداخلية بمنعها.



من جانب اخر، دعا عبد الرؤوف بالطبيب المستشار السابق للرئيس قيس سعيد في في تصريح لموزاييك الى ضرورة عودة نشاط البرلمان للاعداد للانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة شرعية قادرة على الحوار مع المانحين الدوليين والمساهمة في الانقاذ الاقتصادي وفق تقديره.







