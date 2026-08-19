الشبكة التونسية للوداديات تدعو الراغبين من منظوريها في اقتناء كميات من زيت الزيتون لمنخرطيهم الى التنسيق مع ديوان الزيت

أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات، الاربعاء، ان كميات اضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11,600 مليم للتر الواحد، وعليه فإنّ الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها، مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات.وذكرت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات ان هذه الدعوة تتنزل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الشبكة التونسية للوداديات ورئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت، وتنفيذاً لما جاء في منشور رئيسة الحكومة الصادر في الغرض والمتعلق بتوفير زيت الزيتون البكر الممتاز لفائدة منخرطي الوداديات والتعاونيات.