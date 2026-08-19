JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:32 Tunis

تارانتو 2026: رفع العلم التونسي بالقرية المتوسطية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a86221a545d88.94671070_glemkjfqhpnio.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 22:32 قراءة: 1 د, 4 ث
      
(من مبعوث وات طارق سايحي) - تم اليوم الأربعاء بالقرية المتوسطية بمدينة تارانتو تنظيم مراسم رفع العلم التونسي بحضور ممثلين عن اللجنة المنظمة ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة وحاتم المرناوي رئيس البعثة الرياضية التونسية إلى جانب عدد من الرياضيين التونسيين المشاركين في الدورة.
وبعد الكلمة الترحيبية لممثلة اللجنة المنظمة للألعاب، ألقى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية كلمة تقدم خلالها باسم الوفد الرياضي التونسي بجزيل الشكر إلى إيطاليا ومدينة تارانتو على حفاوة الاستقبال معربا عن تقديره للجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد الرياضي المتوسطي مثمنا في نفس الوقت فكرة تركيز القرية المتوسطية الخاصة باقامة الوفود الرياضية في قاعدة بحرية على متن باخرتين.


وأكد بوصيان أن الباخرتين المخصصتين لإقامة الوفود الرياضية من مختلف البلدان المشاركة تشكلان الفضاء الجامع لرياضيي الحوض المتوسطي بما يتيح لهم فرصة التعارف والتقارب والتنافس في كنف الروح الرياضية واللعب النظيف وفي إطار عائلي يعكس القيم التي تقوم عليها الألعاب المتوسطية.
واختتمت المراسم برفع العلم التونسي على أنغام النشيد الوطني.
يذكر أن تونس تشارك في النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية المقررة من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل بوفد يضم 176 رياضيا ورياضية (67 إناثا و109 ذكورا) موزعين على 28 اختصاصا.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334749

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 19 أوت 2026 | 6 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:08
16:08
12:30
05:40
04:05
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet35°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
36°-25
39°-28
37°-28
38°-29
  • Avoirs en devises 24997,0
  • (19/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38024 DT
  • (19/08)
  • 1 $ = 2,92392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/08)     1948,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/08)   29988 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio