تارانتو 2026: رفع العلم التونسي بالقرية المتوسطية

تم اليوم الأربعاء بالقرية المتوسطية بمدينة تارانتو تنظيم مراسم رفع العلم التونسي بحضور ممثلين عن اللجنة المنظمة ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الدولية الأولمبية ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة وحاتم المرناوي رئيس البعثة الرياضية التونسية إلى جانب عدد من الرياضيين التونسيين المشاركين في الدورة.وبعد الكلمة الترحيبية لممثلة اللجنة المنظمة للألعاب، ألقى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية كلمة تقدم خلالها باسم الوفد الرياضي التونسي بجزيل الشكر إلى إيطاليا ومدينة تارانتو على حفاوة الاستقبال معربا عن تقديره للجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد الرياضي المتوسطي مثمنا في نفس الوقت فكرة تركيز القرية المتوسطية الخاصة باقامة الوفود الرياضية في قاعدة بحرية على متن باخرتين.وأكد بوصيان أن الباخرتين المخصصتين لإقامة الوفود الرياضية من مختلف البلدان المشاركة تشكلان الفضاء الجامع لرياضيي الحوض المتوسطي بما يتيح لهم فرصة التعارف والتقارب والتنافس في كنف الروح الرياضية واللعب النظيف وفي إطار عائلي يعكس القيم التي تقوم عليها الألعاب المتوسطية.واختتمت المراسم برفع العلم التونسي على أنغام النشيد الوطني.يذكر أن تونس تشارك في النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية المقررة من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل بوفد يضم 176 رياضيا ورياضية (67 إناثا و109 ذكورا) موزعين على 28 اختصاصا.