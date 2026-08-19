ترامب يشيد بعلاقته مع كيم جونغ أون ويؤكد: لديه 57 سلاحا نوويا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقته الوثيقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، معتبرا أنها عامل إيجابي للاستقرار، ومشيرا إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ترسانة نووية كبيرة.وقال ترامب: "كوني على علاقة جيدة مع كيم جونغ أون أمر جيد. لديه 57 سلاحا نوويا قويا جدا. كان يجب ألا نسمح بحدوث ذلك أبداً، لكنه يمتلكها".وأضاف: "أنا على علاقة جيدة جدا معه. أعرف كيم جونغ أون جيدا. سيكون بخير. طالما لدينا رئيس ذكي، سيكون بخير. لو كان لدينا رئيس غبي، لكان من المحتمل ألا يكون بخير".تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ حالة من الجمود، حيث توقفت المحادثات النووية بين الجانبين منذ عام 2019، ورغم ذلك، كان ترامب قد اجتمع مع كيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي. غير أن تلك المحادثات لم تسفر عن أي اتفاق ملموس، حيث طالبت كوريا الشمالية برفع العقوبات مقابل تفكيك بعض منشآتها النووية.وأجرت كوريا الشمالية، في السنوات الأخيرة، سلسلة من التجارب الصاروخية التي عززت قدراتها النووية، مما أثار قلق المجتمع الدولي. وفي المقابل، حافظ ترامب على لهجة ودية تجاه كيم، معتبرا أن العلاقة الشخصية بينهما هي المفتاح لمنع التصعيد، وهو ما يختلف بشكل حاد عن نهج الإدارات السابقة التي ركزت على الضغوط والعقوبات.ويتمسك كيم جونغ أون بموقفه الرافض للتخلي عن الأسلحة النووية، معتبرا إياها الضمانة الوحيدة لسيادة البلاد، فيما تواصل كوريا الشمالية تحديث قدراتها الصاروخية، مما يزيد من تعقيد الملف النووي الكوري، ويطرح تحديات كبيرة أمام أي إدارة أمريكية مقبلة، خاصة مع غياب أي تقدم ملموس في المفاوضات منذ انهيار قمة هانوي عام 2019.وعلى الرغم من تصريحات ترامب المتفائلة، لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية قائمة، ولا توجد مؤشرات على قرب استئناف المفاوضات، مما يبقي الملف النووي الكوري أحد أكثر الملفات تعقيدا في السياسة الخارجية الأمريكية.