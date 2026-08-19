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باردو: حملة أمنية تطيح بـ4 محكومين بالسجن بينهم مطلوب في قضايا إرهابية وضبط 4 أجانب

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نجحت فرقة الشرطة العدلية بباردو، اليوم الأربعاء، خلال حملة أمنية، في إلقاء القبض على 4 عناصر إجرامية خطيرة صادرة في شأنها مناشير تفتيش وملاحقة بأحكام سجنية قاسية تتجاوز مدتها 10 سنوات.

ومن بين الموقوفين عنصر شديد الخطورة كان فاراً من العدالة ومطلوباً للجهات الأمنية والقضائية في قضايا ذات صبغة إرهابية.


وفي سياق متصل، تمكنت الوحدات ذاتها خلال هذه الحملة الميدانية من الاحتفاظ بـ4 أشخاص من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتبين بعد التحري معهم أنهم اجتازوا الحدود البرية الغربية للبلاد خلسة، وكانوا يقيمون بالتراب الوطني على غير الصيغ القانونية.


وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وإحالتهم على أنظار القضاء ومصالح التفتيش المعنية.
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