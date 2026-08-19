باردو: حملة أمنية تطيح بـ4 محكومين بالسجن بينهم مطلوب في قضايا إرهابية وضبط 4 أجانب

نجحت فرقة الشرطة العدلية بباردو، اليوم الأربعاء، خلال حملة أمنية، في إلقاء القبض علىصادرة في شأنها مناشير تفتيش وملاحقة بأحكام سجنية قاسية تتجاوز مدتها 10 سنوات.ومن بين الموقوفينكان فاراً من العدالة ومطلوباً للجهات الأمنية والقضائية في قضايا ذات صبغة إرهابية.وفي سياق متصل، تمكنت الوحدات ذاتها خلال هذه الحملة الميدانية من الاحتفاظ بـ، وتبين بعد التحري معهم أنهم اجتازوا الحدود البرية الغربية للبلاد خلسة، وكانوا يقيمون بالتراب الوطني على غير الصيغ القانونية.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وإحالتهم على أنظار القضاء ومصالح التفتيش المعنية.