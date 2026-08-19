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ترامب: لا مفاوضات مع إيران حاليا وقد نعيد إطلاقها في مرحلة ما

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Bookmark article    Publié le Mercredi 19 Août 2026 - 20:07 قراءة: 1 د, 32 ث
      
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لا تجري أي مفاوضات مع إيران حاليا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تستأنفها "في مرحلة ما".

وقال ترامب للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا توجد أي مفاوضات مع إيران. قد نعيد إطلاقها في مرحلة ما، لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن الوضع جيد جدا".


وأضاف: "الأمر بسيط للغاية. عليهم أن يتخلصوا تماما من الأسلحة النووية. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يستخدمونه، ونحن لن نسمح لهم باستخدامه، لذلك، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. ولن تمتلكه".


كما زعم الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز".

وكان ترامب قد أكد أمس الثلاثاء، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، عدم وجود أي مفاوضات أو محادثات جارية أو مجدولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران، مشيرة إلى أن واشنطن أبلغت حلفاءها بأنها ستنتقل من السعي لضرب إيران بأسرع ما يمكن إلى "خنقها تدريجيا".

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع مع الحفاظ على حصار الموانئ الإيرانية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن لدى واشنطن كذلك مخاوف بشأن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان على خارطة الطريق للملاحة في مضيق هرمز، حيث تعتقد الإدارة الأمريكية بأن من شأن ذلك أن يعزز سيطرة طهران على المضيق.

في المقابل، تواصل إيران التأكيد على أن مفاوضاتها الحالية تقتصر على سلطنة عُمان بشأن إنشاء مسار مؤقت وآمن لحركة السفن، وتنفي أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وتصر طهران على أن السفن الراغبة في عبور المضيق يجب أن تستخدم مسارا تحدده، بعد الحصول على إذن ودفع رسوم.

ويبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة، مع استمرار الحصار البحري وغياب أي مؤشرات على مفاوضات وشيكة، رغم التلميحات الإيرانية التي تشير إلى أن مستقبل المفاوضات مرهون بإنهاء الحصار أولا.
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