فيديوهات مرعبة لأم مع طفليها.. أشعلت النار وسكبت الشمع الساخن عليهما بحثا عن الشهرة

Mom gone wild! A Miami-Dade woman is facing charges after authorities said she poured hot wax on her daughter's hands before setting a fire in her kitchen. Meliza Campos-Sanchez, 26, was taken to a hospital for a mental health evaluation, known as a Baker Act, the reports said.… pic.twitter.com/PodMPjUTYK — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) August 19, 2026

Florida woman films herself starting a fire in her kitchen and pouring hot wax on her children.



Meliza Campos-Sanchez was arrested and charged with child abuse, child neglect, and arson.



Her husband says they were going through marital issues and he had contacted the sheriff's… pic.twitter.com/7FtnArNWMc — Collin Rugg (@CollinRugg) August 19, 2026

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أم تبلغ 26 عاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، بعد نشرها مقاطع فيديو صادمة ظهرت فيها وهي تسكب الشمع الساخن على ابنتيها وتشعل النار في مطبخ منزلها.واستُدعيت فرق الإطفاء إلى منزل ميليزا كامبوس-سانشيز مؤخرا بسبب حريق، قبل أن تعثر السلطات على مقاطع نشرتها على "إنستغرام" أمام نحو 55 ألف متابع.وأظهرت المقاطع كامبوس-سانشيز وهي ترقص في مطبخها مرتدية قناعا فضيا، قبل أن تسكب سائلا على كومة من الملابس وتشاهدها وهي تشتعل. كما ظهرت وهي تسكب الشمع الساخن على صدرها، وفي مقطع آخر وهي تقطر الشمع المنصهر على ابنتيها اللتين كانتا تبكيان.وقالت الابنة الكبرى للشرطة إنها وشقيقتها شاهدتا والدتهما وهي تشعل النار وترمي كوبا زجاجيا على الأرض أثناء الرقص، قبل أن تطفئ الحريق بوعاء من الماء. وعثر المحققون في المنزل على القناع الفضي وسائل قابل للاشتعال وولاعة.ويأتي ذلك بعد أسبوع من إبلاغ زوج كامبوس-سانشيز، الذي كان منفصلا عنها ويقيم لدى والديه، السلطات بمخاوفه على أطفاله، مشيرا إلى أن زوجته حاولت الانتحار قبل فترة قصيرة من الحادث.وكانت كامبوس-سانشيز تنشر باستمرار صورا لها وهي ترقص وتمارس التمارين الرياضية، إلا أن منشورات أخرى أثارت القلق، بينها صور نشرتها في 6 أوت ظهرت فيها وهي تضع مسدسا في فمها، قبل أن تقول إنه مجرد لعبة.وأُلقي القبض عليها الاثنين (بالتوقيت المحلي)، ووجهت إليها تهم إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وإضرام حريق من الدرجة الأولى.المصدر: "كاليفورنيا بوست"