البطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية - المنتخب التونسي للذكور يتفوق على نظيره البنيني 2-0

فاز المنتخب التونسي للذكور (المتكون من عزيز لنقليز وادم المدب) على نظيره البنيني بشوطين لصفر (21-19 و21-13) اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضمن البطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية للذكور والاناث التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 22 اوت الجاري.وكان الثنائي التونسي تفوق على نظيره السنيغالي بشوطين مقابل واحد امس الثلاثاء في الجولة الاولىويلاقي المنتخب التونسي في ختام الدور الاول نظيره البوتسوانيوتقام هذه البطولة الافريقية بمشاركة 45 فريقا (24 في الذكور و21 في الاناث) وهي مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.يذكر ان المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والاناث يتاهلان مباشرة الى الى العاب لوس انجلس