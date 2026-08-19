الاستثمارات الخارجية في تونس ترتفع إلى 1929.5 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026
بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس، إلى موفى النصف الأول من سنة 2026، نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة 41.7 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الأربعاء.
وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7 بالمائة والفلاحة بنسبة 1.3 بالمائة.
كما سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاعا بنسبة 81.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ قيمتها 17.7 مليون دينار.
وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة.
وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7 بالمائة والفلاحة بنسبة 1.3 بالمائة.
كما سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاعا بنسبة 81.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ قيمتها 17.7 مليون دينار.
وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026، خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة.
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