الاستثمارات الخارجية في تونس ترتفع إلى 1929.5 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس، إلى موفى النصف الأول من سنة 2026، نحو، مسجلة نموا بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبةمقارنة بسنة 2024، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الأربعاء.وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبةمن إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة، ثم قطاع الخدمات بنسبةوالفلاحة بنسبةكما سجلتارتفاعا بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ قيمتهاوأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن هذه النتائج تعكس، خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة.