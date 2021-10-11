السيرة الذاتية لكاتبة الدولة عايدة حمدي

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 13:22قراءة: 0 د, 24 ث
عائدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالتعاون الدولي هي خريجة المعهد الوطني للإدارة في فرنسا وتونس، ومختصة في التصرف في المشاريع في القطاع العام ، وهي أيضا خريجة ماجستير في الإدارة والاستراتيجية والاستشارات من معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، إضافة لكونها متحصلة على ماجستير في التدريب ودعم التحول التنظيمي من جامعة باريس.

هي خبيرة لدى البنك الدولي و SIGMA / OECD، وشغلت منصب الأمينة العامة لدار المالية ، والمندوبة العامة لكرسي اليونسكو للمرأة والعلوم في جامعة باريس دوفين.

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