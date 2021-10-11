نجلاء بودن تكشف عن توجهات حكومتها

تحدثت المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن، اليوم الاثنين، عن توجهات فريقها الحكومي.



وأوضحت أن من أهم النقاط التي سيتم العمل عليها، إعادة ثقة المواطن في الدولة، ومكافحة الفساد الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوم، و ضبط دقيق لوظائف الوزارات والمؤسسات العمومية وتطوير طرق عملها، وتجسيد مبدإ المراقبة والمساءلة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام، و تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة خاصة للشباب، وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية.



واعتبرت بودن أن إدارة دواليب الدولة تحتاج إلى تقييم وتحليل وإعادة هيكلة تهدف الى ترتيب الأولويات.







