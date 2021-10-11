نجلاء بودن تكشف عن توجهات حكومتها

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 10:05قراءة: 0 د, 26 ث
تحدثت المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن، اليوم الاثنين، عن توجهات فريقها الحكومي.

وأوضحت أن من أهم النقاط التي سيتم العمل عليها، إعادة ثقة المواطن في الدولة، ومكافحة الفساد الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوم، و ضبط دقيق لوظائف الوزارات والمؤسسات العمومية وتطوير طرق عملها، وتجسيد مبدإ المراقبة والمساءلة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام، و تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة خاصة للشباب، وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية.

واعتبرت بودن أن إدارة دواليب الدولة تحتاج إلى تقييم وتحليل وإعادة هيكلة تهدف الى ترتيب الأولويات.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233972

Kamelnet  ()  |Lundi 11 Octobre 2021 à 11h 16m |           
Un état républicain ou le citoyen est respecté non terrorisé est la seule voie de la confiance citoyenne

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 11 Octobre 2021 à 10h 28m |           
Déjà, le fait d'assurer le retour de la confiance aux citoyens dans leurs administrations est une lourde tâche. Non seulement, ceci constitue le pilier de tout projet d'amélioration, mais ça permet aussi d'activer et de dynamiser tout un système qui a risqué d'être figé à un certain moment.



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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