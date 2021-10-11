مصدر من رئاسة الجمهورية: بعد قليل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 09:09قراءة: 0 د, 8 ث
أكد مصدر من رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، لاذاعة شمس أف أم أنه سيتم بعد قليل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233969

Doctor  (Tunisia)  |Lundi 11 Octobre 2021 à 09h 16m |           
هانا نستناو عندنا مدة، ما ترجعوش في كلامكم برك

وما تنساوش تعديوها على مجلس النواب باش تاخذ تزكية كما يقول الدستور اللي أقسم السيد الرئيس باش يحترمو



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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