مصدر من رئاسة الجمهورية: بعد قليل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة

أكد مصدر من رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، لاذاعة شمس أف أم أنه سيتم بعد قليل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.



