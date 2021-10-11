أكد مصدر من رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، لاذاعة شمس أف أم أنه سيتم بعد قليل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.
مصدر من رئاسة الجمهورية: بعد قليل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة
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الاثنين 11 أكتوبر 2021 | 5 ربيع الأول 1443
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