من هي نجلاء بودن رمضان ... أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 11:31قراءة: 0 د, 32 ث
كلف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.


ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ونجلاء بودن رمضان هي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 233264

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 26m |           
أبعد الناس عن الواقع والحاضر وأعجز الناس على التسيير وايجاد حلول واقعية هم علماء الجيولوجيا والاثار
ونجلاء بودن رمضان "أستاذة تعليم عالي ... مختصّة في علوم الجيولوجيا"،

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 19m |           
أول ملاحظة على السيرة الذاتية تعطي فكرة عن الشخص ومبادئه واخلاقه :
نجلاء بودن ... كُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن
سنة 2015.

Sarramba  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 17m |           
اذا قبلت المهمّة فهي بطبيعة الحال، انقلابية على دولة القانون، وستعمل بدون قانون وبدون دستور وأنها
ستكون مقيد بسلسلة، تقاد بها كالجَرْو الوَفِي ... حسبنا الله ومعم الوكيل

Observateur  (Canada)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 12m |           
بلاد على حافة الإفلاس و في حاجة إلى شخصية قادرة على معالجة المعضلة الإقتصادية و هو معين دمية للشكل فقط.خرف يالي تخرف

Humanoid  (Japan)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 47m |           
زميلة للسيد الرئيس إذًا ؟

على رأي عادل إمام : زمييييل يعني.
كمّل جيب بقيّة الأساتذة متاع الإينيت يشكلوا الحكومة، ويعينو عساس المدرسة وزير داخلية، وإن شاء الله ما ثمّه كان الخير

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 47m |           
فاش تعمل ؟ قلنالك ارحل.

Nouri  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 45m |           
يكفينا من اساتذة تعليم العالي !!!
تونس ما هياش مدرسة ولا كتاب !!!
يلزم سياسيين يعرفوا خدمتهم !!!
اظن سمّاها فقط باش يربح الوقت !! حتى في الاعلان الرئاسي مكتوبة ان الحكومة ستكتمل في اقرب الآجال "!" معناها استناو برك



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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