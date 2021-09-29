تكليف نجلاء بودن بن رمضان بتشكيل الحكومة





كلف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه .