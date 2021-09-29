تكليف نجلاء بودن بن رمضان بتشكيل الحكومة

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 11:14قراءة: 0 د, 26 ث
كلف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه .


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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233262

Sarramba  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 15m |           
اذا قبلت المهمّة فهي بطبيعة الحال، انقلابية على دولة القانون، وستعمل بدون قانون وبدون دستور وأنها
ستكون مقيد بسلسلة، تقاد بها كالجَرْو الوَفِي ... حسبنا الله ومعم الوكيل

Sarramba  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 08m |           
أكيد أنه سلّمها قائمة (من سلك التعليم العالي والواطي) حاضرة مرتّبة من حريم السلطان

Mandhouj  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 42m |           
فعلا الرئيس يلعب بالنار ...
الأحد 3 أكتوبر موعد الأحرار مع التاريخ لإنهاء الإنقلاب.
طوفان الرحيل .
قيس سعيد ارحل



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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