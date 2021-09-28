الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة في 6 وزارات

صدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، تسميات جديدة في العديد من الوزارات.وتعلقت التسميات بكل من وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون المحلية ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن.