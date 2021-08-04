   Farid - سألني الليل  

" سان قوبان" بالعاصمة زوج يقتل زوجته بوحشية

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 09:45قراءة: 0 د, 24 ث
تمكّن اعوان منطقة الأمن الوطني بباب بحر، واثر نصب كمين محكم امس الثلاثاء 3 أوت 2021، من القبض على زوج أقدم على قتل زوجته بطريقة بشعة ووحشية للغاية حيث قام في البداية بتعنيفها ولكمها الى ان اغمى عليها ثم هشم لها رأسها بحجارة ولم يكتفي بذلك بل خرب لها جسدها بالطعنات.

وبالتّحرّي مع المتهم ، اعترف بازهاق روح زوجته أثر خلافات بينهما بسبب مصروف المنزل .

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل " تهمة القتل العمد مع سابقيّة الإضمار والتّرصّد.

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