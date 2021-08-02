من هي سهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية؟

تم تكليف سهام البوغديري نمصية مساء اليوم بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، خلفا للوزير المعفى علي الكعلي.



والبوغديري نمصية هي خريجة المدرسة الوطنية للادارة، وقضت مسيرتها المهنية في وزارة المالية وتحديدا في الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى أن عُّينت مديرة عامة صلبها.





ويشار إلى أن البوغديري نمصية تم إعفاؤها منذ مدة من هذا المنصب من طرف الوزير المُعفى اليوم علي الكعلي.



