محمد عبّو: ما تعرضت له عبير موسي وجعلي قلبي

انتقد الخميس 1 جويلية، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو حادثة اعتداء النائب صحبي صمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي.
ووصف محمد عبّو خلال حضوره في برنامج هنا تونس على راديو الديوان الحادثة بـ”الكارثة وبالمشهد القذر جدا من الناحية الانسانية والاخلاقية والقانونية” مؤكدا ان القانون يستوجب التتبع الجزائي وحتى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق صحبي صمارة.
وتابع محمد عبّو قائلا " ما تعرضت له عبير موسي وجعلي قلبي".
يشار أن أحزاب سياسية عدة اعربت في بيانات أصدرتها،عن ادانتها للاعتداء الجسدي الذي طال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب من نفس الكتلة وسام الشعري، من قبل النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف أثناء الجلسة العامة يوم أمس الأربعاء.
الفيديو: الدقيقة 5و27ث
ووصف محمد عبّو خلال حضوره في برنامج هنا تونس على راديو الديوان الحادثة بـ”الكارثة وبالمشهد القذر جدا من الناحية الانسانية والاخلاقية والقانونية” مؤكدا ان القانون يستوجب التتبع الجزائي وحتى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق صحبي صمارة.
وتابع محمد عبّو قائلا " ما تعرضت له عبير موسي وجعلي قلبي".
يشار أن أحزاب سياسية عدة اعربت في بيانات أصدرتها،عن ادانتها للاعتداء الجسدي الذي طال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب من نفس الكتلة وسام الشعري، من قبل النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف أثناء الجلسة العامة يوم أمس الأربعاء.
الفيديو: الدقيقة 5و27ث
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