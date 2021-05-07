وزارة الداخلية توضح بخصوص اجراءات الحجر الصحي الشامل

وتهم هذه الإستثناءات:



- المتحصلين على شارات عبور مسلمة من قبل مصالح وزارة الداخلية.



- أعوان وإطارات الهياكل الصحيّة العموميّة والخاصّة متى كانوا مدعوّين للتدخل في مجالات عملهم.



- تأمين إستمرارية المرافق الحيوية وفقا للبلاغات الصادرة عن وزارات الإشراف.



- عمليّات التزويد والتزوّد بالمواد الحياتيّة التي تحدد من قبل الوزارة المشرفة على كل قطاع.



- منتسبي المؤسّسات الإعلاميّة والصحفيّة مع دعوتها إلى الحرص على منح هذه التراخيص حصريا للأشخاص المدعوين لتأمين إستمرارية هذا المرفق.

تعلم وزارة الداخلية عموم المواطنين أنه يستثنى من ذلك بصورة حصرية القطاعات المعنية بمواصلة تأمين إستمرارية المرافق الحيوية والحياتية بناء على تراخيص (محررة بكل دقة) تسلم من قبل الهياكل والمؤسسات المسيّرة لهذه القطاعات على أن يقتصر ذلك على الأشخاص المدعوين فعليّا لتأمين إستمرارية هذه المرافق مع دعوتها إلى الحرص على موائمة نشاطها إلى أقصى حدّ ممكن مع قرار الحجر الصحي الشامل وتوقيت حظر الجولان.هذا وتدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بمقتضيات الحجر الصحي الشامل والاقتصار على قضاء الحاجيات الاساسية (المواد الاساسية والادوية الضرورية، علاج الحالات الصحية المستعجلة، إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيله).وتضع وزارة الدّاخليّة على ذمّة المواطنين أرقام النجدة التالية:- 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني- 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.- 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنية.- 194 وحدات الحرس البحري.وعند الضّرورة القصوى الإتصال بالإدارة العامة للعمليات بوزارة الدّاخليّة على الرّقم 71.335.000 أو الرقم الأخضر 80.10.11.11.