   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

في باب الخضراء بسبب مصروف رمضان ينهال على زوجته طعنا بسكين في الطريق العام

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 16:19 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تمكن اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة واعوان فرقة شرطة النجدة من القبض على زوج خرب جسد زوجته بالطعنات بواسطة سكين كبير الحجم في الطريق العام بجهة باب الخضراء وذلك أثر خلافات معها حول عدم انفاقه عليها وشراء مواد غذائية لشهر رمضان وفق ما اعترف به الزوج الذي تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه من اجل تهمة محاولة القتل العمد المسبوق باضمار.

ولاتزال حالة الزوجة حرجة وهي في العناية المركزة.

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