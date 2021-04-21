على قناة حنبعل... عاملة بسيطة تتبرع بما ادخرته طيلة سنوات.... لصالح الفقراء

اثارت مواطنة جدلا واسعا بعد بعد ان قررت ان تتبرع بما تملك وهو مبلغ 7 الالف دينار لصالح الفقراء من خلال برنامج " قفة رمضان" على قناة حنبعل حيث كانت خصصت المبلغ للقيام بالحج.وذهلت مقدمة الفقرة من وجود مبلغ تجاوز 7 آلاف دينار من المواطنة فرجانية قائلة لها " هل انت متأكدة من هذا الامر".وصباح اليوم كشفت ''فرجانية'' (60) تعمل في مطبخ بأحد المدارس في سيدي ثابت، في برنامج رمضان الناس اعلى موزاييك أنّها لطالما انتظرت لقاءها بفريق البرنامج للتبرع يهذا المبلغ .ووقالت ''لن أقبل بتعويض ولن أقبل أي هدية من أي إن كانت سواء كانت ''حجة'' أو أموال لأنني عندما تبرعت بهذه الأموال لم تكن تنتظر مقابلا، وأدرتها أن تكون درسا لميسوري الحال وللمسؤولين في هذا البلد''.